Функции малого и среднего мозга
Биология
Функции малого и среднего мозга
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Гость:
Малый мозг или мозжечок координирует движения, делает их плавными. Средний мозг содержит зрительные и обонятельные бугры
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