Подумай и запиши какие из твоих потребностей удовлетворяются благодаря животнов??дству
Окружающий мир
Подумай и запиши какие из твоих потребностей удовлетворяются благодаря животнов??дству
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Животноводство дает нам пищщу , питье, одежду, чернозем
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