Какие главные герои в восточной сказки Маленький Мук

Литература
Какие главные герои в восточной сказки Маленький Мук
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Рассказчик - мальчик, от чьего лица ведется рассказ. Его отец Сам Маленький Мук(Мукра) - главный герой - карлик Отец Мука  Ахавзи - старуха с кошками, которая взялась приютить Мука Принцесса Амарза, старшая дочь короля Король Главный скороход Ахули - Главный повар  Ахмед - начальник рабов казначей Архаз Корхуз - любимый слуга короля
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