Какие главные герои в восточной сказки Маленький Мук

Гость: Гость:

Рассказчик - мальчик, от чьего лица ведется рассказ. Его отец Сам Маленький Мук(Мукра) - главный герой - карлик Отец Мука Ахавзи - старуха с кошками, которая взялась приютить Мука Принцесса Амарза, старшая дочь короля Король Главный скороход Ахули - Главный повар Ахмед - начальник рабов казначей Архаз Корхуз - любимый слуга короля