Составьте формулы: 3,5 - диметилгептен -2 3,3 - диметил - 5 - этилоктин - 1

Химия
Составьте формулы: 3,5 - диметилгептен -2 3,3 - диметил - 5 - этилоктин - 1
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Гость:
Все именно так    ))))  
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