Какие измерения и сравнения нужно провести,чтобы определить,как температура воды влияет на скорость,с которой сахар растворится в этой воде

Окружающий мир

Какие измерения и сравнения нужно провести,чтобы определить,как температура воды влияет на скорость,с которой сахар растворится в этой воде

Автор: Гость