Какие измерения и сравнения нужно провести,чтобы определить,как температура воды влияет на скорость,с которой сахар растворится в этой воде
Окружающий мир
Какие измерения и сравнения нужно провести,чтобы определить,как температура воды влияет на скорость,с которой сахар растворится в этой воде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьми 3 стакана:с ледяной водой,тёплой и горячей.По очереди кинь туда сахар.Засекай время растворения
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