Какие художники 15-17 веков предугадали будущее(изобретения, научные достижения, события и тд.)?
Другие предметы
Какие художники 15-17 веков предугадали будущее(изобретения, научные достижения, события и тд.)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леонардо да винчи - опередил своё время
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Она также может посетить психолога, потому что она не должна вести себя как мальчик. Это не нормально.
Русский язык
Составить придложение мука-мука,хлапок-хлопок,прапасть-пропасть,уже-уже,жаркое-ж??ркое ,паприть-парить
Литература
Пожалуйста!! Напишите ессе, или сочинение «Ребёнок – зеркало семьи; как в капле в??ды отражается солнце, так в детях отражается нравственная чист...