Какие художники 15-17 веков предугадали будущее(изобретения, научные достижения, события и тд.)?

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Какие художники 15-17 веков предугадали будущее(изобретения, научные достижения, события и тд.)?
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Гость:
Леонардо да винчи - опередил своё время
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