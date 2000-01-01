Какие контрасты наблюдаются в климате Южной Америки

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Южная Америка – самый влажный материк Земли, и не такой жаркий, как Африка. Причин такого климата Южной Америки несколько. Большая часть материка лежит в экваториально-тропических широтах и получает большое количество солнечной радиации. Так как континент хорошо нагревается, давление воздуха всегда над ним всегда ниже, чем над окружающими океанами, с которых пассаты и западные ветры умеренных широт приносят много влаги. Теплые течения у берегов усиливают влажность воздуха, поступающего на материк. Анды служат важным климаторазделом, способствуют выделению влаги из воздушных масс, приносимых с океанов.Материк открыт влиянию Атлантического океана и изолирован от влияния Тихого. Все климатические пояса Южной Америки, кроме субэкваториального, сменяют друг друга только при движении к югу от экватора. В климате экваториального, субэкваториальных, тропического и субтропического поясов Южной Америки и Африки много общего. Однако климат Южной Америки разнообразнее. Материк находится в шести климатических поясах – от субэкваториального (в Северном полушарии) до умеренного (в Южном полушарии). Южная част континента расположена в умеренном климатическом поясе, где господствует постоянны западный перенос умеренных воздушных масс.Здесь выделяются две климатические области. На западном побережье материка в этом поясе климат морской умеренный с мягкой теплой зимой, с пасмурной и ветреной погодой. Лето влажное, прохладное, с частыми дождями. Осадков выпадает много до 2000 – 3000 мм и более. Обилию осадков способствуют Анды, преграждающие путь западным ветрам. В восточной части пояса климат умеренно континентальный с небольшим количество осадков (до 300 мм).Высокогорный климат Анд очень разнообразен. Он изменяется и при подъеме от подножий гор к вершинам и при движении от Северных Анд к Южным. Особенно суровый климат в тропическом поясе на центральных плоскогорьях Анд, где воздух исключительно чистый и сухой. Малое количество осадков выпадает в виде снега даже летом. Погода меняется не только по сезонам, но и в течение суток, причем резко и по несколько раз. Человек тяжело переносит такой климат.