Какие культурные достижения Афин должны были особенно привлекает путешественников и почему ?

История
Какие культурные достижения Афин должны были особенно привлекает путешественников и почему ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Акрополь, Пропилеи, Эрехтейон, Парфенон, Ника Аптерос, Афина Парфенос, фриз, Эрехтейон, кариатиды, театр Диониса. “Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности”. Эти слова принадлежат общественному деятелю, высокообразованному и дальновидному политику 5века, правившего в Афинах с 449года, Периклу. Именно во времена правления Перикла, это время еще называют “веком Перикла”, Афины превращаются в крупнейший политический и культурный центр Эллады. Наиболее точно значение этого города выражает пословица:  “Да ты чурбан, коли Афин не видывал;  Осел, коли увидев, не пришел в восторг;  Верблюд, коли покинул их по своей воле”. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Основание прямой призмы — прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 см. Диагональ боковой грани, содержащей гипотенузу треугольника, равна 26 см. ...
Ответить
Математика
Мальчик прошел 2 км за 4 часа . какая была его скорость?
Ответить
Математика
сколько метров ткани потребуется на 27 простыней 20 простыней 36 простыней 16 простыней?????
Ответить
Физика
Температура воды массой 5 кг повысилась от 7°С до 53° С после опускания в неё нагрет??й железной гири . Определите массу этой гири . если ещё начал...
Ответить
Геометрия
20 коренных народов россии
Ответить