Какие культурные достижения Афин должны были особенно привлекает путешественников и почему ?
История
Какие культурные достижения Афин должны были особенно привлекает путешественников и почему ?
Ответ(ы):
Гость:
Акрополь, Пропилеи, Эрехтейон, Парфенон, Ника Аптерос, Афина Парфенос, фриз, Эрехтейон, кариатиды, театр Диониса. “Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без изнеженности”. Эти слова принадлежат общественному деятелю, высокообразованному и дальновидному политику 5века, правившего в Афинах с 449года, Периклу. Именно во времена правления Перикла, это время еще называют “веком Перикла”, Афины превращаются в крупнейший политический и культурный центр Эллады. Наиболее точно значение этого города выражает пословица: “Да ты чурбан, коли Афин не видывал; Осел, коли увидев, не пришел в восторг; Верблюд, коли покинул их по своей воле”.
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