Какие металлы относятся к щелочно-земельным
Химия
Какие металлы относятся к щелочно-земельным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Металлы главной подгруппы второй группы : Mg Ca Sr Ba
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте и запишите предложения со словами прости(те) извини(те) будь(те) добры пожалуйста .Выделите эти слова запятыми . Будут ли отличатся предл...
Информатика
1)сортировкой записей называют: 1-процесс поиска наибольшего и наимененьшего эле??ентов массива. 2-упорядочения полей по значениям одной записи...
Математика