Какие наиболее эффективные способы государство может использовать при сборе нал??гов?

Обществознание
Какие наиболее эффективные способы государство может использовать при сборе нал??гов?
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Ответ(ы):
Гость:
Принуждение эффективный способ
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