Какие наиболее эффективные способы государство может использовать при сборе нал??гов?
Обществознание
Какие наиболее эффективные способы государство может использовать при сборе нал??гов?
Ответ(ы):
Гость:
Принуждение эффективный способ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте 2 предложения на одно слово с одинаковым произношением но с разными зна??ениями.Слова:горы,бродить,досадить,тушить,настоять,грести.Это оч...
Геометрия
Треугольник ВЕС подобен теугольнику АВС, точка Е принадлежит АС, АЕ=16см,СЕ=9 см.Угл?? АВС и ВЕС тупые.Найдите ВС
История