Какие наследия в греции и аргентине за рание спасибо

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Объекты Всемирного Наследия находятся под охраной ЮНЕСКО. Примеры: Объекты Всемирного Наследия Венгрии: 1.Заповедник Ханшаг(принят с 2001 г); 2.Бенедиктинское аббатство(с 1996 г); 3.Национальный парк Аггтелек и его пещеры(с 1995 г). Объекты Всемирного Наследия Австрии: 1.Исторический центр Вены(с 2001 г); 2.Национальный парк Высокий Тауэр(с 2003 г); 3.Железная дорога Земмеринг(с 1998 г). Объекты Всемирного Наследия Греции: 1.Старый город Корфу(с 2007 г); 2.Остров Дилос(1990г); 3.Афинский акрополь(с 1987 г). Объекты Всемирного Наследия Аргентины: 1.Национальны парк Игуасу(с 1984 г); 2.Полуостров Вальдес(с 1999 г); 3.Национальный парк Лос-Гласьярес(с 1981 г).