Какие однокоренные слова у слова вершина
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Какие однокоренные слова у слова вершина
Ответ(ы):
Гость:
Верх, вершинка, вверху, выше, вершинный, поверху, вершить, сверху.
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