Какие организмы называются гетеротрофными? приведите примеры.
Биология
Какие организмы называются гетеротрофными? приведите примеры.
Ответ(ы):
Гость:
гетеротрофы организмы использующие для питания органические вещества
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