Какие острова получили свое название от латинского слова «собака»?

Окружающий мир
Какие острова получили свое название от латинского слова «собака»?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т латинского слова canis «собака» произошло название Канарских островов. Почему именно собака? Есть две версии: по одной из них на островах было много собак, по другой - так называли морских львов, которых там тоже было много.
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