Какие оттенки значения придает именам прилагательным суффикс -ист-? Соедини линией. Водянистая (груша), Золотистая (корочка), каменистый (берег), лесистая (местность), шелковистая (трава). ПОХОЖИЙ НА ЧТО-ТО ИМЕТЬ В БОЛЬШОМ К...
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Какие оттенки значения придает именам прилагательным суффикс -ист-? Соедини линией. Водянистая (груша), Золотистая (корочка), каменистый (берег), лесистая (местность), шелковистая (трава). ПОХОЖИЙ НА ЧТО-ТО ИМЕТЬ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 6 номере будет "пирожное". Водянистая груша - иметь в большом количестве Золотистая корочка - похожий на что-то Каменистый берег - иметь в большом количестве Лесистая местность - иметь в большом количестве Шелковистая трава - похожий на что-то Суффикс -ист- образует прилагательные со значением: 1) похожий на что-то (серебристый, бархатистый); 2) обладающий чем-то в большом количестве (голосистый, ветвистый); 3) имеющий склонность к какому-нибудь действию (задиристый, отрывистый, порывистый).
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