Какие полезные ископаемые находятся на выступах кристаллического фундамента?

География
Какие полезные ископаемые находятся на выступах кристаллического фундамента?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щитами и Массивами, на сколько я знаю, выходят граниты и гнейсы (у нас на Кольском полуострове) , поищи какие там полезные ископаемые. Вроде апатито-нефелиновые руды. А еще аметист там есть.
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