Какие поступки совершал Елисей ? Из сказки О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СИМИ БОГАТЫРЕЙ.
Литература
Какие поступки совершал Елисей ? Из сказки О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СИМИ БОГАТЫРЕЙ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Елисей собрался тотчас в дорогу, когда узнал о пропаже своей невесты, царевны. Он обращался к Солнцу, к Месяцу, к Ветру. Когда увидел свою суженую мертвой, разбил хрустальный гроб и поцеловал. Царевна ожила. Еслисей с ней обвенчался. Вы прочитали о поступках королевича Елисея из " Сказки о мертвой царевне и семи богатырях" А.С. Пушкина.
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