Какие правила питания ты выполняешь

Окружающий мир
Какие правила питания ты выполняешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До час перед кушаньем надо попить стакан воды
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