Какие предлоги называются производными,а какие непроизводными?

Русский язык
Какие предлоги называются производными,а какие непроизводными?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производные предлоги образованы от других частей речи: благодаря, несмотря на, спустя - отглагольные, образованы от деепричастий, впереди, возле, после - наречные, от наречий, насчёт, по поводу, ввиду - отыменные. Непроизводные - возникли очень давно и в современном языке не соотносятся с другими словами: из, от, над, через, у, к, для, в, на, за, о.
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