В фермерском хозяйстве засняли пшеницу на 340га и просо на площади которая в 2раза больше какую площадь занимает просо?

Математика
В фермерском хозяйстве засняли пшеницу на 340га и просо на площади которая в 2раза больше какую площадь занимает просо?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
340га*2=680га  ответ 680га занимает
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