В фермерском хозяйстве засняли пшеницу на 340га и просо на площади которая в 2раза больше какую площадь занимает просо?

Математика

В фермерском хозяйстве засняли пшеницу на 340га и просо на площади которая в 2раза больше какую площадь занимает просо?

Автор: Гость