Какие преимущества у силы а какие у мудрости ?
Литература
Какие преимущества у силы а какие у мудрости ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преимущества мудрости Мудрость даёт основу – для учения и совершенствования, которым не может быть конца.Мудрость даёт пищу – для ума и души.Мудрость даёт возможности - видеть настоящее и предвидеть будущее.Мудрость даёт свободу – от предвзятости; от страстей; от излишних эмоций.Мудрость даёт независимость – мудрый человек не привязан к роскоши.Мудрость даёт понимание – логики всего происходящего.
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