Какие действующие лица есть в сказке Шарля Перро Красная Шапочка (нужно для сценк?? для 6 - ого класса, поэтому, чем больше, тем лучше) ?

Литература
Какие действующие лица есть в сказке Шарля Перро Красная Шапочка (нужно для сценк?? для 6 - ого класса, поэтому, чем больше, тем лучше) ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красная Шапочка Серый Волк Заяц Бабушка Мама 2лесоруба-Макей и Захар звери всякие мелкие(белки там. птички) можно вырезать их из бумаги и приклеить скотчем на карандашь у меня все
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