Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина 2 раза больше ширины Сколько деревьев можно посадить на этой площади дети 1-10
Математика
Садовод разбил фруктовый сад прямоугольной формы Ширина сада 50 метров а длина 2 раза больше ширины Сколько деревьев можно посадить на этой площади дети 1-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Ширина=50 м Длина= в 2 раза больше ширины=50*2=100 Найти: количество деревьев Решение: я так думаю 1-10 значит что на 1 м^2 можно посадить 10 деревьев, иначе будет глупо если на 10 м^2 1 дерево Тогда, узнаем сначала сколько всего площадь: Длину умножим на ширину:50м*100м=5000м^2 тогда 5000/1=5000 деревьев
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