Написати міні-проект на тему: У чому полягає унікальність мого друга?
Окружающий мир
Написати міні-проект на тему: У чому полягає унікальність мого друга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всі ми унікальні і кожен з нас індивідуальність і окрема лічность.Виходіт що мої друзі теж я більше не коли не зустріну таких як вони.
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