ПОЖАЛУЙСТА БЫСТРЕЕ !! 4 целых 2/7 : 1 целую 5/21 + (4 целых 3/13 * 14/15 - 3 целых 1/3 )
Математика
ПОЖАЛУЙСТА БЫСТРЕЕ !! 4 целых 2/7 : 1 целую 5/21 + (4 целых 3/13 * 14/15 - 3 целых 1/3 )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(30*21)/(7*26)+((55*14)/(13*15)-3 1/3)=45/13+(154/(13*3)-10/3)=45/13+(154-130)/(13*3)=45/13+24/(13*3)=135/39+24/39=159/39=4 3/39=4 1/13
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