Причины и последствия крестовых походов

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Крестовые походы - это военно-колонизационные движения западноевропейских феодалов, части горожан и крестьянства, осуществлявшиеся в форме религиозных войн под лозунгом освобождения христианских святынь в Палестине из-под власти мусульман либо обращения язычников или еретиков в католичество. Классической эпохой Крестовых походов считают конец XI — начало XII в. Термин «Крестовые походы» появился не ранее 1250 г. Участники первых Крестовых походов называли себя пилигримами, а походы — паломничеством, деяниями, экспедицией или священной дорогой. Причины крестовых походов Необходимость Крестовых походов была сформулирована папой Урбаном после окончания Клермонского собора в марте 1095 г. Он определил экономическую причину крестовых походов: европейская земля не в состоянии прокормить людей, поэтому для сохранения христианского населения необходимо завоевание богатых земель на Востоке. Религиозная аргументация касалась недопустимости хранения святынь христианства, прежде всего Гроба Господня, в руках неверных. Было принято решение о выступлении Христова воинства в поход 15 августа 1096 г. Вдохновленные призывами папы, многотысячные толпы простого народа не стали дожидаться установленного срока и устремились в поход. До Константинополя дошли жалкие остатки всего ополчения. Основная масса пилигримов погибла в пути от лишений и эпидемий. Турки без особых усилий расправились с оставшимися. В назначенное время в поход вышло основное войско, и к весне 1097 г. оно оказалось в Малой Азии. Военное преимущество крестоносцев, которым противостояли разобщенные войска сельджуков, было очевидным. Крестоносцы захватывали города и организовывали государства крестоносцев. Туземное население попало в крепостную зависимость. История и последствия крестовых походов Последствием первого похода явилось значительное усиление позиций католической церкви. Однако его результаты оказались непрочными. В середине XII в. усиливается сопротивление мусульманского мира. Одно за другим падали государства и княжества крестоносцев. В 1187 г. был отвоеван Иерусалим со всей Святой землей. Гроб Господень остался в руках неверных. Были организованы новые Крестовые походы, но все они заканчивались полным поражением. Во время IV Крестового похода был захвачен и варварски разграблен Константинополь. На месте Византии в 1204 г. была основана Латинская империя, но она была недолговечной. В 1261 г. она перестала существовать и Константинополь снова стал столицей Византии. Наиболее чудовищной страницей Крестовых походов был поход детей, состоявшийся около 1212-1213 гг. В это время начала распространяться идея о том, что Гроб Господень может быть освобожден только невинными детскими руками. Из всех государств Европы к побережью устремились толпы мальчиков и девочек в возрасте 12 лет и старше. Многие дети погибали в пути. Оставшиеся добрались до Генуи и Марселя. Плана дальнейшего продвижения у них не было. Они предполагали, что смогут пройти по воде «аки по суху», а взрослые, которые занимались пропагандой этого похода, не позаботились о переправе. Те, кто пришел в Геную, разбрелись или погибли. Судьба марсельского отряда была более трагичной. Купцы-авантюристы Феррей и Порк согласились «ради спасения души» перевезти крестоносцев в Африку и отплыли с ними на семи кораблях. Шторм потопил два судна вместе со всеми пассажирами, остальных высадили в Александрии, где и продали в рабство. Всего на Восток было совершено восемь Крестовых походов. К XII-XIII вв. относятся походы немецких феодалов против языческих славянских и других народов Прибалтики. Коренное население подвергалось христианизации, нередко насильственной. На завоеванных крестоносцами территориях, иногда на месте прежних поселений, возникали новые города и укрепления: Рига, Любек, Ревель, Выборг и др. В XII-XV вв. организуются Крестовые походы против ересей в католических государствах. Результаты Крестовых походов неоднозначны. Католическая церковь существенно расширила зону своего влияния, консолидировала земельную собственность, создала новые структуры в виде духовно-рыцарских орденов. Вместе с тем усилилась конфронтация Запада и Востока, активизировался джихад как ответная агрессивная реакция западному миру со стороны восточных государств. IV Крестовый поход еще более разделил христианские церкви, заложил в сознание православного населения образ поработителя и врага — латинянина.