Что является вегетативным органом растения
Окружающий мир
Что является вегетативным органом растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это органы, обеспечивающие основные процессы жизнедеятельности( дыхание, питание, размножение, и так далее). тоесть, это корни, стебли, листья..
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