Какие прямые называются перпендикулярными?Каким свойством обладают две прямые, перпендикулярные к третьей?

Геометрия
Какие прямые называются перпендикулярными?Каким свойством обладают две прямые, перпендикулярные к третьей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две прямые называются перпендикулярными, если они пересекаются под прямым углом.Две прямые перпендикулярные к третьей не пересекаются,т.е они параллельны - это свойство перпендикулярных прямых
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