На прямой отмечены точки A,B,C,D, причем AC=BD, AC=10cm,CD=4cm. Найдите длину отрезка BC

Геометрия
На прямой отмечены точки A,B,C,D, причем AC=BD, AC=10cm,CD=4cm. Найдите длину отрезка BC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD=10 cm(По услов) BC=BD-CD BC=10-4=6 BC=6cm
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