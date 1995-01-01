Сколько можно провести прямых линий,через четыре точки не лежащие на одной прямой??Варианты ответа 2 4 5 6
Математика
Сколько можно провести прямых линий,через четыре точки не лежащие на одной прямой??Варианты ответа 2 4 5 6
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