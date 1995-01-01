Сколько можно провести прямых линий,через четыре точки не лежащие на одной прямой??Варианты ответа 2 4 5 6

Математика

Сколько можно провести прямых линий,через четыре точки не лежащие на одной прямой??Варианты ответа 2 4 5 6

Автор: Гость