Автомобиль,двигаясь с ускорением 2м/с2,за 5с прошел 125м. Найдите скорость в конце уч??стка
Физика
Автомобиль,двигаясь с ускорением 2м/с2,за 5с прошел 125м. Найдите скорость в конце уч??стка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто: Сначала найдем начальную скорость с помощью формулы S=Vo*t-(a*t^2)/2; Vo=20М/c потом по формуле ускорения a=(V-Vo)/t; выражаем из нее V и получаем V=30М/с
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