Какие причины привели к русско-персидской войне 1826-1828 гг???

История
Какие причины привели к русско-персидской войне 1826-1828 гг???
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Гость:
 Причина: Иран намеревался вернуть земли, утраченные по Гюлистанскому договору. Итог: Победа России, Туркманчайский договор
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