Какие причины привели к русско-персидской войне 1826-1828 гг???
История
Какие причины привели к русско-персидской войне 1826-1828 гг???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причина: Иран намеревался вернуть земли, утраченные по Гюлистанскому договору. Итог: Победа России, Туркманчайский договор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
В 8 часов утра расстояние между двумя катерами, которые плывут навстречу друг другу, было 250 км. Скорость катеров 25 км\ч и 35 км\ч. Встретятся ли...
Английский язык
Помогите составить 5 предложений на английском языке что я буду делать на праздни??ных каникулах не с интернета очень надо!
Другие предметы