Какие проблемы перестройка не решила и почему???
История
Какие проблемы перестройка не решила и почему???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задумано было верно, ибо угроза шла через видики, кассеты и т. д и т. п. , шла информационная угроза на страну что была в изоляции почти пол века.... и реформы были необходимы.... за крушение вините тех чья родина теперь Израиль.... даже родившийся в России еврей будет считать своей родиной Израиль, а значить и служить ей верой и правдой....
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