В соединении железа с кислородом отношение масс элементов составляет 7:3. Установите формулу данного соединения.
Химия
В соединении железа с кислородом отношение масс элементов составляет 7:3. Установите формулу данного соединения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помойму Fe2O3 т . к . Mr(Fe) × 2 : Mr ( O) × 3 = 55 ×2 ÷ 16×3 = 7: 3
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