В каком предложении употреблён глагол совершенного вида? (Предложения взяты из «Вредных советов» Г. Остера). Выберите вариант ответа: Ты во время разговора вдвое меньше съешь конфет. Девчонок надо никогда нигде не пропускать. Л...

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В каком предложении употреблён глагол совершенного вида? (Предложения взяты из «Вредных советов» Г. Остера). Выберите вариант ответа: Ты во время разговора вдвое меньше съешь конфет. Девчонок надо никогда нигде не пропускать. Лей аккуратно сок на плащ. Не хватай салат руками. Шевелят они губами в беспросветной тишине.

Автор: Гость