Какие проблемы стояли перед 3 республикой насколько успешно удавалось их решать что мешало их решению

Гость: Гость:

1)уничтожала производство ткани на дому женщинами2)ушли такие ремесла для мужчин(произ-во часов.плетение корзин)3)деревня остается сельхоз.звеном производства(жители теряют независимомть и самостоятельность)4)многие остались без работы т.к ручной труд был заменен машинным