Какие проблемы стояли перед 3 республикой насколько успешно удавалось их решать что мешало их решению
История
Какие проблемы стояли перед 3 республикой насколько успешно удавалось их решать что мешало их решению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)уничтожала производство ткани на дому женщинами2)ушли такие ремесла для мужчин(произ-во часов.плетение корзин)3)деревня остается сельхоз.звеном производства(жители теряют независимомть и самостоятельность)4)многие остались без работы т.к ручной труд был заменен машинным
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