Помогите, пожалуйста, очень нужно!!! Технари, выручайте!!!

Информатика
Помогите, пожалуйста, очень нужно!!! Технари, выручайте!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девятый день . 80км за 8дней. за 2дня.за 90 дней
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