Какое минимальное основание должна иметь система счисления. Если в ней можно записать числа 341, 123, 222, 111. Обоснуйте свой ответ.

Гость: Гость:

рассмотрим каждое из чисел:1) число 341 в своей записи имеет максимальную цифру 4, следовательно система счисления. в которой записано это число будет пятеричная (алфавит: 0,1,2,3,4)2) число 123 в своей записи имеет максимальную цифру 3, следовательно система счисления. в которой записано это число будет четверичная (алфавит: 0,1,2,3)3) число 222 в своей записи имеет максимальную цифру 2, следовательно система счисления. в которой записано это число будет троичная (алфавит: 0,1,2)4) число 111 в своей записи имеет максимальную цифру 1, следовательно система счисления. в которой записано это число будет двоичная (алфавит: 0,1)