Упражнение #6.Решите пожалуйста. Для сестры надо сам не помню 3 класс это.

Русский язык
Упражнение #6.Решите пожалуйста. Для сестры надо сам не помню 3 класс это.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя существ.+имя прилагат.-лесной дорожке, цветущий куст, высокий куст, маленькой воробей, серый воробушек, любопытная девочка. Глагол+имя существит.-девочка шла, куст раскачивался, воробушек спрыгнул, девочка пошла. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите, пожалуйста, очень нужно!!! Технари, выручайте!!!
Ответить
Физика
Что такое, деформация- это
Ответить
Информатика
Какое минимальное основание должна иметь система счисления. Если в ней можно записать числа 341, 123, 222, 111. Обоснуйте свой ответ.
Ответить
Математика
Запишите числа от 25 до 36. подчеркните среди них числа ,произведения цифр которых ??ольше 15.Обведи круглые цисла. зачеркни числа ,у которых чис...
Ответить
Русский язык
Определи склонение река,озеро,пароход,нора,воля,щенок,трава,журнал
Ответить