Упражнение #6.Решите пожалуйста. Для сестры надо сам не помню 3 класс это.
Русский язык
Упражнение #6.Решите пожалуйста. Для сестры надо сам не помню 3 класс это.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имя существ.+имя прилагат.-лесной дорожке, цветущий куст, высокий куст, маленькой воробей, серый воробушек, любопытная девочка. Глагол+имя существит.-девочка шла, куст раскачивался, воробушек спрыгнул, девочка пошла.
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