Какие проблемы возникают у селекционеров при попытках использовать метод гибрид??хации? почему?

Биология
Какие проблемы возникают у селекционеров при попытках использовать метод гибрид??хации? почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Отдаленные виды не могут скреститься. 2. Гибрид оказывается бесплодным. 3. Гибрид оказывается нежизнеспособен. Такие проблемы возникают из-за большого количества различий в геномах скрещивающихся особей.
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