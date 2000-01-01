Какие проблемы возникают у селекционеров при попытках использовать метод гибрид??хации? почему?
Биология
Какие проблемы возникают у селекционеров при попытках использовать метод гибрид??хации? почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Отдаленные виды не могут скреститься. 2. Гибрид оказывается бесплодным. 3. Гибрид оказывается нежизнеспособен. Такие проблемы возникают из-за большого количества различий в геномах скрещивающихся особей.
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