Помогите пожалуйста. в чем сходство и различие между броуновским движением и диффузией?

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Сходство. 1.И то, и другое возможно в жидкостях 2. Происходят вследствие хаотического движения молекул вещества 3.И то , и другое - физические явления Отличия 1. Броуновское движение невозможно в твердых телах, диффузия же медленно но идет. 2.Броуновское движение - движение КРУПНЫХ видимых человеку частиц. вызванное ударами молекул. 3.диффузия- проникновение молекул одного вещества в промежутки между молекулами другого.