Я напишу по столбиками 1) 8000+8912=16912 2) 0008+2198=2206 3) 16912+2206=19118
Математика
Я напишу по столбиками 1) 8000+8912=16912 2) 0008+2198=2206 3) 16912+2206=19118
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