Составить стих про березу
Литература
Составить стих про березу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красивая береза стройная такая , самая такая самая цветная !
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