Составьте формулы возможных изомеров: пропана, бутана, гексана. Сделать вывод.
Химия
Составьте формулы возможных изомеров: пропана, бутана, гексана. Сделать вывод.
Ответ(ы) на вопрос:
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Изомеры бутана: CH3-CH2-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH3 Изомеры гексана: CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-СН(СН3)-СН(СН3)-СН3 СН3-(СН3)С(СН3)-СН2-СН3 Вывод: Бутан -- первый алкан, у которого есть изомеры. Чем больше атомов углерода, тем больше изомеров.
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