Выберите устройства вывода информации: а) принтер б) джойстик в) монитор г) клави??тура д) дискета е) сканер ж) наушники з) мышь и) винчестер к) микрофон л) флэшка м) проектор о) виниловая пластинка Вопрос № 5

Окружающий мир

Выберите устройства вывода информации: а) принтер б) джойстик в) монитор г) клави??тура д) дискета е) сканер ж) наушники з) мышь и) винчестер к) микрофон л) флэшка м) проектор о) виниловая пластинка Вопрос № 5

Автор: Гость