Выберите устройства вывода информации: а) принтер б) джойстик в) монитор г) клави??тура д) дискета е) сканер ж) наушники з) мышь и) винчестер к) микрофон л) флэшка м) проектор о) виниловая пластинка Вопрос № 5
Окружающий мир
Выберите устройства вывода информации: а) принтер б) джойстик в) монитор г) клави??тура д) дискета е) сканер ж) наушники з) мышь и) винчестер к) микрофон л) флэшка м) проектор о) виниловая пластинка Вопрос № 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Принтер,монитор,наушники,флешка,проектор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Тим,Том и Джим тройняшки. Их братья двойняшки Джон и Джеймс младше ровно на три года . Какому из следующих чисел может быть равна сумма возрастов в...
Английский язык