Выберите устройства вывода информации: а) принтер б) джойстик в) монитор г) клави??тура д) дискета е) сканер ж) наушники з) мышь и) винчестер к) микрофон л) флэшка м) проектор о) виниловая пластинка Вопрос № 5

Окружающий мир
Выберите устройства вывода информации: а) принтер б) джойстик в) монитор г) клави??тура д) дискета е) сканер ж) наушники з) мышь и) винчестер к) микрофон л) флэшка м) проектор о) виниловая пластинка Вопрос № 5
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Гость:
Принтер,монитор,наушники,флешка,проектор
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