Какие произведения писал Александр Сергеевич Пушкин? Найди ответ в очерке к г Пау??товского
Литература
Какие произведения писал Александр Сергеевич Пушкин? Найди ответ в очерке к г Пау??товского
Ответ(ы) на вопрос:
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У лукоморья дуб зеленый , сказка о царе Салтане , сказка о мёртвой царевне
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