Какие пунктуационные знаки ставятся в конце предложения ?
Русский язык
Какие пунктуационные знаки ставятся в конце предложения ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка, многоточие,восклицательный знак, вопросительный знак.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задуманное число умножили на 3 и отняли 12 и получили на 2 больше задуманного какое ??то число? помогмте решить плиз
Литература
История
Зачеркните ошибочные ответ. Первые государства на территории нашей страны - это: Византия; Пантикапей; Херсонес; Болгарское царство;
Українська мова
Русский язык