Какие пунктуационные знаки ставятся в конце предложения ?

Русский язык
Какие пунктуационные знаки ставятся в конце предложения ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка, многоточие,восклицательный знак, вопросительный знак.
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