КАКИЕ РАЙОНЫ КАВКАЗА НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ОЛЕДЕНЕНИЮ И С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО ПОМОГИТЕ
География
КАКИЕ РАЙОНЫ КАВКАЗА НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ОЛЕДЕНЕНИЮ И С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
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Оледенение широко распространено в области Большого Кавказа. Общее число ледников достигает 2200; они занимают 1430 км. Около 70 % всех ледников и площади оледенения приходится на северный склон и 30 % – на южный. Большая интенсивность оледенения северного склона объясняется его орографическими особенностями и большей заснеженностью в связи с метелевым переносом снега западными ветрами за гребень Водораздельного хребта. В Западном и Центральном Кавказе оледенение значительнее, чем в Восточном, где климат континентальное. Наибольшие площади ледников приходятся на самый высокий Центральный Кавказ Длина некоторых ледников здесь более 12 км (Дыхсу, Безенги и Караугом на северном склоне, Лекзири и Цанери – на южном). Мощным ледниковым узлом является Эльбрус; сходно, но менее мощно оледенение Казбека. В Закавказском нагорье современное оледенение ничтожно, небольшие ледники встречаются лишь на вершине Арагаца и в самой высокой части Зангезурского хребта
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