Вот аваст есть две детали одинаковые по форме и равные по объему равны или архимедова силы действующей на них почему

Физика
Вот аваст есть две детали одинаковые по форме и равные по объему равны или архимедова силы действующей на них почему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, т.к обьем у них одинаковый.
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