Решите неравенство a^2+b^2-6a+2b+10gt;=0
Математика
Решите неравенство a^2+b^2-6a+2b+10gt;=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^2+b^2-6a+2b>-10 При любых значениях а и b выражение выше будет всегда больше 0 т.к есть четная степень
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